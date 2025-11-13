Ричмонд
Белый дом: Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна

При этом в палате представителей Конгресса ещё проводятся дебаты.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утвердит проект закона о завершении шатдауна, следует из сообщения администрации президента США.

В обновлённом расписании Трампа сказано, что подпишет законопроект в среду в 21:45 (05:45 четверга мск).

«В 21:45 президент подписывает поправку сената к законопроекту H.R. 5371 — Закон о продолжении финансирования», — говорится в документе.

При этом в палате представителей Конгресса США ещё проводятся дебаты перед голосованием, на котором законодатели утвердят законопроект.

Напомним, частичная приостановка работы федерального правительства действует с 1 октября. Шатдаун стал самым продолжительным в американской истории.

Ранее Трамп заявил, что шатдаун Соединённых Штатах закончится в ближайшее время.

