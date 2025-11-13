Белый дом: Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утвердит проект закона о завершении шатдауна, следует из сообщения администрации президента США.
В обновлённом расписании Трампа сказано, что подпишет законопроект в среду в 21:45 (05:45 четверга мск).
«В 21:45 президент подписывает поправку сената к законопроекту H.R. 5371 — Закон о продолжении финансирования», — говорится в документе.
При этом в палате представителей Конгресса США ещё проводятся дебаты перед голосованием, на котором законодатели утвердят законопроект.
Напомним, частичная приостановка работы федерального правительства действует с 1 октября. Шатдаун стал самым продолжительным в американской истории.
Ранее Трамп заявил, что шатдаун Соединённых Штатах закончится в ближайшее время.