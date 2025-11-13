«Воняет невозможно»: фекалиями затопило дачный массив в Костанае

Известно, что это уже второй прорыв канализационной трубы за последние три месяца. «В результате порыва было подтоплено 10 дачных участков, где проживало 40 человек. В настоящее время коммунальными службами проводятся работы по откачке воды. Фактов затопления домов не было зафиксировано. В настоящее время ремонтно-восстановительные работы проводятся силами ГКП “Костанай-су”, — сообщили в ДЧС региона.