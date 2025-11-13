«Воняет невозможно»: фекалиями затопило дачный массив в Костанае

После прорыва трубы эту часть города накрыл невыносимый запах. «Вот, у меня прямо с подпола, с отдушины вода идет. Утеплители вырвало. Плавает. Дома воняет прямо невозможно, смотрите», — делятся местные жители.
Как сообщает телеканал, поток фекалий хлынул на дачный массив «Энергетик», что на окраине Костаная, ночью. Люди в панике не знали, куда бежать и что делать.
Оказалось, там лопнула труба канализационного коллектора диаметром в 1 метр. По предварительным данным, подтоплено 10 дворов. Из одного дома пришлось эвакуировать семью с пятью детьми.
Коммунальщики с ночи пытаются исправить ситуацию. Трубу, заверяют, практически восстановили. На месте работает группа, которая подсчитывает ущерб.
Известно, что это уже второй прорыв канализационной трубы за последние три месяца. «В результате порыва было подтоплено 10 дачных участков, где проживало 40 человек. В настоящее время коммунальными службами проводятся работы по откачке воды. Фактов затопления домов не было зафиксировано. В настоящее время ремонтно-восстановительные работы проводятся силами ГКП “Костанай-су”, — сообщили в ДЧС региона.