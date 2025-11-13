Юрты по завышенным ценам планировали купить в Актау

Нарушения в сфере госзакупок выявлены во всех районах и городах региона, передает «Хабар». В их числе: завышенные цены; избыточные и ненужные закупки; отсутствие обоснований.
В некоторых случаях планировали приобрести подземные мусорные контейнеры, строительные материалы по высокой стоимости. Больше 150 должностных лиц уже привлечены к ответственности. В прокуратуре отметили, надзор за бюджетными расходами в регионе продолжается.
«Одним из примеров — в Актау планировалась закупка 12 юрт. Каждая юрта стоила шесть млн семьсот тыс. тенге. Но на рынке такие юрты стоили в три-четыре раза дешевле. По акту надзора прокуратуры закупку отменили, что позволило сэкономить 81 млн тенге», — поделился подробностями прокурор управления прокуратуры Мангистауской области Олжас Айтуар.
Также в Мангистауской области задержан сотрудник транспортной прокуратуры, подозреваемый в совершении мошеннических действий.