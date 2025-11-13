Юрты по завышенным ценам планировали купить в Актау

«Одним из примеров — в Актау планировалась закупка 12 юрт. Каждая юрта стоила шесть млн семьсот тыс. тенге. Но на рынке такие юрты стоили в три-четыре раза дешевле. По акту надзора прокуратуры закупку отменили, что позволило сэкономить 81 млн тенге», — поделился подробностями прокурор управления прокуратуры Мангистауской области Олжас Айтуар.