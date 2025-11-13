«Парижский вампир» рассказал, как стал каннибалом из-за работы в морге

Французский преступник Нико Кло, известный как «Парижский вампир», объяснил происхождение своих патологических наклонностей, которые привели его к каннибализму. Об этом сообщает Daily Mirror.
Бывший санитар целенаправленно устроился работать в морг парижской больницы, чтобы реализовать свои извращенные фантазии. По словам Кло, его тяга к человеческому мясу возникла в 12 лет после прочтения статей о японском преступнике Иссэе Сагаве. Работа с мертвыми телами позволила ему тайно отрезать и прятать кусочки тканей во время вскрытий.
Осужденный за убийство Тьерри Биссоннье, Кло отбыл 7,5 лет тюремного заключения. Он признался, что вкус человеческого мяса напоминает ему конину, но главным для него была «эйфория от осознания происходящего». В настоящее время бывший каннибал активно дает интервью, рассказывая о своем криминальном прошлом и патологических влечениях, которые, по его словам, сформировались в детстве после смерти дедушки, говорится в статье.
Вот уже 34 года в психбольнице находится один из самых известных каннибалов в СССР — Николай Джумагалиев по прозвищу Железный клык. Маньяк нападал на жительниц Алма-Аты и ее окрестностей, выпивал их кровь, разделывал тела и съедал. По останкам, которые не обглодал Джумагалиев, было сложно определить даже пол жертвы. «Вечерняя Москва» узнала, как убивал Железный клык и как он почти 10 лет скрывался от полиции в горах.