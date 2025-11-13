«Парижский вампир» рассказал, как стал каннибалом из-за работы в морге

Вот уже 34 года в психбольнице находится один из самых известных каннибалов в СССР — Николай Джумагалиев по прозвищу Железный клык. Маньяк нападал на жительниц Алма-Аты и ее окрестностей, выпивал их кровь, разделывал тела и съедал. По останкам, которые не обглодал Джумагалиев, было сложно определить даже пол жертвы. «Вечерняя Москва» узнала, как убивал Железный клык и как он почти 10 лет скрывался от полиции в горах.