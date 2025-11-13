Не только фекалиями, но и гарью запахло в Первореченском районе Владивостока

Несколько жалоб на стойкий неприятный запах появилось в telegram-чате главы города сегодня утром. В том числе сообщается, что к канализационному запаху добавился ещё сильный запах гари, который доносится со стороны улиц Бородинской, Выселковой, Героев Варяга, где находятся очистные сооружения. Местные жители интересуются, что же происходит на проблемном объекте (уж не решили ли утилизировать зловонный ил путём сожжения) и требуют назвать сроки, когда всё-таки проблема запаха будет решена, что для этого делается.