Не только фекалиями, но и гарью запахло в Первореченском районе Владивостока

Проблема вони, доносящейся с очистных сооружений, наблюдается с 2024 года. По многочисленным жалобам местных жителей Владивостокская природоохранная прокуратура провела проверку, по итогам которой директору «Приморского водоканала» было внесено представление о необходимости устранения нарушений в работе очистных сооружений. Запах фекалий исходит от ила, который с объекта никуда не вывозят, потому что на полигоне бытовых отходов такое не принимают. Вонючую грязь приходится хранить на технологической площадке «Примводоканала».
Очистные сооружения работают в штатном режиме, но они проектировались давно, по старым нормам, и к современной антропогенной нагрузке не приспособлены. В будущем объект модернизируют газоочистными сооружениями, но когда это светлое будущее наступит, в «Приморском водоканале» пока ответить не могут.
Несколько жалоб на стойкий неприятный запах появилось в telegram-чате главы города сегодня утром. В том числе сообщается, что к канализационному запаху добавился ещё сильный запах гари, который доносится со стороны улиц Бородинской, Выселковой, Героев Варяга, где находятся очистные сооружения. Местные жители интересуются, что же происходит на проблемном объекте (уж не решили ли утилизировать зловонный ил путём сожжения) и требуют назвать сроки, когда всё-таки проблема запаха будет решена, что для этого делается.
Горожане обращают внимание администрации, что из-за этой вони невозможно проветривать квартиры. (А сквозное проветривание — один из способов профилактики вирусных респираторных инфекций, у которых сейчас как раз сезон).
«Пожалейте детей хотя бы, школы и сады рядом. Если позволили функционировать в огромном жилом микрорайоне очистным сооружениям, так обеспечьте население правом на воздух», — пишут местные жители.