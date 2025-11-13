BI: Украине передали технологию для создания «стены дронов»

Напомним, 5 ноября заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям» заявил, что концепция «стены дронов», продвигаемая ЕС, способна обладать наступательным потенциалом и использоваться для нанесения высокоточных ударов по наземным целям. Он подчеркнул, что Россия относится к этим проектам очень серьёзно.