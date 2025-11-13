Ричмонд
BI: Украине передали технологию для создания «стены дронов»

Журналисты не уточнили, где будет использоваться технология «стены дронов», полученная Киевом.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим якобы получил от западной компании Atreyd технологию для создания «стены дронов» из FPV-беспилотников, сообщил портал Business Insider (BI).

«Atreyd уже передала систему Украине и ожидает, что она начнёт функционировать в течение нескольких недель», — говорится в статье.

В публикации не уточняется, на каких именно территориях и какие подразделения будут использовать эту систему.

Напомним, 5 ноября заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям» заявил, что концепция «стены дронов», продвигаемая ЕС, способна обладать наступательным потенциалом и использоваться для нанесения высокоточных ударов по наземным целям. Он подчеркнул, что Россия относится к этим проектам очень серьёзно.