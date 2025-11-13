В Омске огурцы и помидоры подорожали на 6% за неделю

С 6 по 10 ноября розничные цены на плодоовощную продукцию в России увеличились в среднем на 1,7%, сообщает Росстат. Темпы роста выше, чем за период 28 октября — 5 ноября (+1,4%).
Лидерами недельного удорожания стали огурцы (+6,1%, ранее было +6,9%). Подорожали также помидоры (+2,8%, ранее +3,0%), лук (+1,0% против −0,2% неделей раньше), свёкла (+0,7%), капуста (+0,6%), бананы (+0,6%), картофель (+0,5%) и яблоки (+0,5%). Морковь в среднем не изменилась в цене.
С начала года по отдельным позициям динамика разнонаправленная: яблоки остаются лидером роста (+4,9% с января), тогда как ряд товаров дешевле стартовых уровней: огурцы −39,5%, лук −21,2%, картофель −25,4%, капуста −29%, помидоры −12,5%, свёкла −15,9%, морковь −9,9%, бананы −9,4%. При этом в целом по категории плодоовощей в 2024 году зафиксирован рост цен на 22,1%.