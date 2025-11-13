В Омске огурцы и помидоры подорожали на 6% за неделю

С начала года по отдельным позициям динамика разнонаправленная: яблоки остаются лидером роста (+4,9% с января), тогда как ряд товаров дешевле стартовых уровней: огурцы −39,5%, лук −21,2%, картофель −25,4%, капуста −29%, помидоры −12,5%, свёкла −15,9%, морковь −9,9%, бананы −9,4%. При этом в целом по категории плодоовощей в 2024 году зафиксирован рост цен на 22,1%.