Путин вручил награды за заслуги в области СМИ: кто удостоен благодарности

Президент РФ Владимир Путин утвердил распоряжением список российских телеведущих, которых отметил благодарностями. Текст распоряжения опубликован на портале правовых актов.
Так, награду получили десятки сотрудников «Первого канала», включая телеведущих Александра Гордона, Ларису Гузееву и Леонида Якубовича.
«За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации… Якубовичу Леониду Аркадьевичу — креативному директору канала акционерного общества “Первый канал”, город Москва», — следует из текста документа.
Уточняется, что за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие российских СМИ награду получил народный артист России, актер и сценарист Леонид Якубович.
Награда также была вручена бессменным ведущим свадебного ток-шоу «Давай поженимся!» Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой.
Благодарность получил и Александр Гордон, ведущий ток-шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале».
Ранее по решению президента РФ сотрудники «Комсомольской правды» были удостоены государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. До этого Путин объявил благодарность сотрудникам.
Тогда награждение охватило различные профессиональные группы — от творческих сотрудников до технического персонала. География награжденных включала как московскую редакцию, так и филиалы в пяти городах России: Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Иркутске, Новосибирске и Перми.
Кроме этого, в сентябре российский глава наградил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова орденом Мужества за проявленные при исполнении воинского долга отвагу и самоотверженность.
Недавно российский президент в рамках форума Народного фронта «Все для Победы» принял участие в церемонии награждения, где лично вручил лауреатам наградные статуэтки.
Тогда среди удостоенных премии, согласно информации Кремля, были представлены люди самых разных профессий: от семьи из ДНР и участника боевых действий до ведущего инженера-конструктора оборонного предприятия.