Платной вакцинации от кори в Приморье нет: Минздрав региона опроверг слухи

Telegram-канал Минздрава Приморья опубликовал сообщение, опровергающее распространяющиеся в Сети слухи о платной вакцинации против кори на территории региона. Министерство заявило, что прививки от данного заболевания проводятся исключительно на безвозмездной основе и полностью обеспечены необходимыми препаратами.
По сообщению министерства, на складах государственных учреждений здравоохранения края находится свыше 15 тысяч доз комбинированной вакцины, предназначенной для иммунизации детей. Кроме того в наличии имеется приблизительно 6 тысяч доз препарата «Дивакцина», защищающего от кори и паротита. Также в арсенале медицинских организаций присутствует более 5 тысяч доз моновакцины против кори. Сформированного резерва вакцинных материалов достаточно на предстоящие пять месяцев.
Министерство уточнило, что процедура противокоревой защиты осуществляется согласно национальному календарю профилактических прививок и соответствует установленному графику. В государственных медицинских учреждениях прохождение вакцинации не требует никаких финансовых затрат для граждан и проводится по их месту проживания в соответствии с плановым расписанием.
Ведомство также подчеркнуло важный момент касательно безопасности процедуры. Медицинские организации края не принимают и категорически не используют вакцины, которые родители приносят самостоятельно. Такой запрет установлен методическими указаниями по соблюдению требований безопасности при проведении иммунизации. Причина запрета заключается в том, что невозможно проверить, при каких условиях хранились привезённые препараты, и подтвердить их качество и пригодность к применению.
На фотоснимках и видеозаписях, которыми сопровождалось сообщение министерства, запечатлены сотрудники Владивостокской детской поликлиники номер пять, в стенах которой вакцинопрофилактика происходит в обычном режиме. Все проводимые там прививки осуществляются за счёт государства и строго соответствуют принятому календарю плановых прививок.