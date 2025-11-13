Платной вакцинации от кори в Приморье нет: Минздрав региона опроверг слухи

По сообщению министерства, на складах государственных учреждений здравоохранения края находится свыше 15 тысяч доз комбинированной вакцины, предназначенной для иммунизации детей. Кроме того в наличии имеется приблизительно 6 тысяч доз препарата «Дивакцина», защищающего от кори и паротита. Также в арсенале медицинских организаций присутствует более 5 тысяч доз моновакцины против кори. Сформированного резерва вакцинных материалов достаточно на предстоящие пять месяцев.