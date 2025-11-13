Приморцы первыми в стране встретят поезд Деда Мороза

В больших городах предусмотрено посещение резиденции Деда Мороза и его друзей (по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным временем). Дети пройдут различные веселые испытания в вагоне «Сказочная деревня», встретятся с самим волшебником в его «вагоне-приемной» и угостятся чаем с пряником в вагоне-ресторане. Также по билетам можно посмотреть представление в вагоне «Кукольный театр».