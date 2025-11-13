Ричмонд
Приморцы первыми в стране встретят поезд Деда Мороза

Приморье станет первым регионом России, куда прибудет поезд Деда Мороза в текущем году.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, в этом сезоне новогоднее путешествие Деда Мороза на его волшебном поезде начнется 19 ноября с Владивостока и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тысяч километров и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части страны.

Помимо Владивостока, в Приморье поезд посетит Уссурийск, Лесозаводск и Дальнереченск по следующему расписанию:

— Владивосток 19 ноября с 9:45 до 15:50;

— Уссурийск 20 ноября с 8:40 до 13:00;

— Лесозаводск (станция Ружино) 20 ноября с 16:55 до 18:25;

— Дальнереченск 20 ноября с 19:15 до 20:45.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция. Традиционно в города проведения мероприятий он приезжает на паровозной тяге. Везде детей и взрослых ждет анимационная программа с выступлением артистов, которая позволит окунуться в атмосферу детской сказки.

В больших городах предусмотрено посещение резиденции Деда Мороза и его друзей (по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным временем). Дети пройдут различные веселые испытания в вагоне «Сказочная деревня», встретятся с самим волшебником в его «вагоне-приемной» и угостятся чаем с пряником в вагоне-ресторане. Также по билетам можно посмотреть представление в вагоне «Кукольный театр».

В этом году ребят ждет новая постановка: «Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы».

Ознакомиться с маршрутом «Поезда Деда Мороза», приобрести билеты на посещение передвижной резиденции и на спектакль Театра кукол можно на официальном сайте ОАО «РЖД».