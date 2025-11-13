Поезд Деда Мороза сделал техническую остановку в Новосибирске

Вчера праздничный поезд Деда Мороза, направляющийся на Дальний Восток, ненадолго остановился в Новосибирске.
«Тепловоз заезжал в депо на техническое обслуживание, а вагоны отвезли в вагонный парк также для обслуживания и экипировки», — сообщает телеграм-канал «Новосибирские железные дороги».
Поезд состоит из 22 вагонов, среди которых есть резиденция Деда Мороза, кукольный театр и тематические салоны. Длина состава составляет почти 600 метров, а общий вес — около 1 750 тонн. Такие параметры сопоставимы с тяжёлым грузовым поездом. Чтобы тянуть праздничный состав, потребовалось два электровоза ЭП2К.
Отмечается, что после завершения работ тепловоз, который вёз поезд до Новосибирска, переставили в хвост состава.
В этом году поезд Деда Мороза не делает официальной остановки в Новосибирске. Ближайшие города, где он побывает, — Кемерово, Барнаул, Карасук и Омск.