Поезд Деда Мороза сделал техническую остановку в Новосибирске

Поезд состоит из 22 вагонов, среди которых есть резиденция Деда Мороза, кукольный театр и тематические салоны. Длина состава составляет почти 600 метров, а общий вес — около 1 750 тонн. Такие параметры сопоставимы с тяжёлым грузовым поездом. Чтобы тянуть праздничный состав, потребовалось два электровоза ЭП2К.