Life.ru выяснил, во сколько россиянам обойдётся покупка новогодних подарков

Со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения экономист сообщил, что в этом году россияне планируют потратить на подарки близким в среднем 21 846 рублей, причём во многих семьях большая часть этой суммы уйдёт на исполнение детских желаний. 59% респондентов готовы потратить на подарки до 10 тысяч рублей, 14% — от 10 до 20 тысяч рублей, 12% — свыше 20 тысяч рублей, а 15% не планируют дарить ничего.