Ученые: Обычный какао может помочь сосудам справиться с вредом от долгого сидения

В эксперименте участвовали 40 человек, которые выпивали какао, а затем сидели неподвижно в течение двух часов. Группа, употреблявшая какао с высоким содержанием флаванолов (около 700 миллиграмм), не продемонстрировала ухудшения работы артерий и повышения давления. В то же время, у участников, пивших какао с минимальным количеством флаванолов (менее 6 миллиграмм), были зафиксированы негативные изменения.