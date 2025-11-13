Ричмонд
Ученые: Обычный какао может помочь сосудам справиться с вредом от долгого сидения

Ученые из Бирмингемского университета сделали неожиданное открытие: обычный какао-напиток способен защитить сосуды от негативного воздействия длительного сидения.

Исследование показало, что употребление какао с высоким содержанием полезных флаванолов может нивелировать вред, наносимый сидячим образом жизни, который является проблемой для многих людей, особенно молодых, проводящих в сидячем положении около шести часов в день.

В эксперименте участвовали 40 человек, которые выпивали какао, а затем сидели неподвижно в течение двух часов. Группа, употреблявшая какао с высоким содержанием флаванолов (около 700 миллиграмм), не продемонстрировала ухудшения работы артерий и повышения давления. В то же время, у участников, пивших какао с минимальным количеством флаванолов (менее 6 миллиграмм), были зафиксированы негативные изменения.

Это первое исследование, которое научно подтверждает способность какао противостоять вреду от сидячего образа жизни. Важно отметить, что речь идет о качественном какао, богатом полезными веществами, а не о быстрорастворимых сладких напитках. Перед включением какао в рацион для этих целей рекомендуется проконсультироваться с врачом, говорится на сайте университета.

Традиция пить чашку кофе с утра, которую соблюдают очень многие, может принести немало вреда здоровью. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.