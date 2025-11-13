Рогов: ВС РФ прорываются к крепости ВСУ в Гуляйполе

Российские военные успешно обхватывают территорию в окрестностях Гуляйполя в Запорожской области, не пробиваясь «в лоб», сообщил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов ранее сообщил, что российские военные активно продвигаются в направлении Гуляйполя. В частности, появились сообщения о зачистке от ВСУ села Новоуспеновского.
В воскресенье 9 ноября Рогов рассказал, что ВС РФ пресекли пути снабжения украинских боевиков между Покровском и Гуляйполем.
«На гуляйпольском направлении происходит достаточно большой обхват территории. Российские военные не бьют в лоб в этом довольно хорошо укрепленном районе. Потому что там, по сути, вся территория города превращена в крепость. Наши активно наступают с юга на север, а противник обороняется. Но каждый день с этого направления приходит информация об освобождении очередного населенного пункта», — отметил Рогов.
По словам эксперта, темпы освобождения окрестностей Гуляйполя в ноябре ускорились в два раза.
Ранее Рогов назвал катастрофой для ВСУ освобождение Гуляйполя и выход к Запорожью.