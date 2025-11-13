Росавиация закрыла аэропорт Краснодара

Срочная новость.
Аэропорт Краснодар (Пашковский) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения введены в дополнение к действующему NOTAM и необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Краснодар (Пашковский) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения введены в дополнение к действующему NOTAM и необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Срочная новость.
Аэропорт Краснодар (Пашковский) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения введены в дополнение к действующему NOTAM и необходимы для обеспечения безопасности полетов.