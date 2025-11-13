Ричмонд
В Омске состоится юбилейное состязание «Авангарда» и «Трактора»

Команды Ги Буше и Бенуа Гру встретятся на омском льду в 50-й раз.

Источник: Соцсети

В Омске сегодня, 13 ноября, состоится очередной матч чемпионата КХЛ. «Авангард» примет на своём льду челябинский «Трактор». Как отметили в пресс-службе «ястребов», эта встреча станет 100-й между командами в чемпионатах и 50-й на омском льду. Противостояние двух канадских тренеров Ги Буше и Бенуа Гру обещает быть интересным.

Самый результативный матч «Трактор» — «Авангард» сыгран в Челябинске 14 октября 2025 года. Игра тогда завершилась со счётом 5:8 в пользу омичей. Тогда по две шайбы забросили «ястребы» Николай Прохоркин, Дмитрий Рашевский и Эндрю Потуральски.

Это будет вторая игра домашней серии для ХК «Авангард». 10 ноября омичи уступили дома питерскому СКА со счётом 0:1.

В следующий раз болельщики смогут наблюдать за игрой любимых хоккеистов на G-Drive Арене только 4 декабря. После матча с челябинцами омичи пять игр проведут на выезде.