Омское ГУ МЧС отработало действия при ДТП на федеральной трассе

На федеральной трассе Южный обход Омска прошли межведомственные учения экстренных служб. Спасатели, полиция и медики отрабатывали ликвидацию последствий массового ДТП в условиях зимней метели. Об этом рассказали 12 ноября в региональном ГУ МЧС.
По легенде, из-за плохой видимости и гололеда столкнулись бензовоз, пассажирский автобус и легковая машина. В результате условной аварии пострадали 11 человек, включая двоих детей. Первыми на место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые оцепили территорию и организовали движение. Пожарно-спасательные подразделения МЧС ликвидировали возгорание бензовоза и с помощью гидравлического инструмента деблокировали одного из водителей. Травмированным оказали первую помощь до передачи медикам.
«С наступлением зимы риск дорожных происшествий возрастает в разы. Главная задача — совершенствование координации и налаживание бесперебойного обмена информацией между всеми структурами», — подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Роман Никандров.
Координацию действий на месте осуществлял оперативный штаб во главе с Никандровым. Для управления ситуацией использовались данные с беспилотных авиационных систем.
С начала 2025 года на федеральных трассах Омской области зафиксировали 82 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 19 человек и пострадали 94. Всего за этот год сотрудники МЧС ликвидировали последствия более 1500 ДТП в регионе, оказав помощь 1842 пострадавшим.
