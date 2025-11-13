Омское ГУ МЧС отработало действия при ДТП на федеральной трассе

С начала 2025 года на федеральных трассах Омской области зафиксировали 82 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 19 человек и пострадали 94. Всего за этот год сотрудники МЧС ликвидировали последствия более 1500 ДТП в регионе, оказав помощь 1842 пострадавшим.