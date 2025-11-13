Ричмонд
Размер стипендии будущих педагогов-целевиков в Приморье вырастет в следующем году

Стипендии студентам-целевикам, обучающимся на программах педагогического направления в вузах Владивостока, повысят до 10 тысяч рублей в месяц. Такое решение было принято во время личной встречи Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с жителями края.

Источник: РИА "Новости"

С предложением к главе Приморья обратилась студентка третьего курса Школы педагогики Дальневосточного федерального университета Екатерина Симбирева. Она объяснила, что на сегодняшний день размер стипендии студентов-целевиков составляет в среднем 6 тысяч рублей, а с учетом оплаты за общежитие на жизнь молодым людям остается только 2 тысячи.

Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что решение по увеличению размера стипендий для студентов-целевиков было принято на недавнем заседании городской Думы.

«Несколько дней назад состоялось заседание Думы города Владивостока. Мы приняли решение о том, что с января будущего года все студенты, которые заключили целевые договоры, они будут получать по 10 тысяч рублей», — объявил Константин Шестаков.

Губернатор также предложил создать базу вакансий, где будут размещаться объявления о работе с удобным для студентов графиком работы.

«Не надо бояться труда, он всегда в жизни пригодится. Привлекайте ребят к работе. Давайте сделаем базу вакансий, где студенты смогут находить работу. Может, в детские сады, другие какие-то направления, где они могут работать четыре часа, или, например, ночь через две. Дайте такие вакансии, чтобы ребята, кто желает, могли быть трудоустроены», — подчеркнул Олег Кожемяко.