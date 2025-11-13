Стало известно, что все многоквартирники в РФ обязали перейти на чаты в Max

До конца 2025 года каждый многоквартирный дом в России должен получить собственный официальный домовой чат в мессенджере Max. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании профильного совета при Совете Федерации, передаёт РИА «Новости».
По словам министра, правительство и президент поставили задачу перевести все домовые чаты, которые сейчас находятся в Telegram и WhatsApp (принадлежат признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность на территории России запрещена), в Max и закрепить за ними статус официальных. В итоге такие чаты появятся примерно у 1 миллиона многоквартирных домов по всей стране.
Max — национальный мессенджер, который развивается VK при поддержке Минцифры. Для регистрации нужен только номер телефона российского или белорусского оператора. С 1 сентября приложение включено в перечень программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.
