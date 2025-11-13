Стало известно, что все многоквартирники в РФ обязали перейти на чаты в Max

По словам министра, правительство и президент поставили задачу перевести все домовые чаты, которые сейчас находятся в Telegram и WhatsApp (принадлежат признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность на территории России запрещена), в Max и закрепить за ними статус официальных. В итоге такие чаты появятся примерно у 1 миллиона многоквартирных домов по всей стране.