Хадсон: Запад хочет расширить конфликт на Украине до противостояния ЕС и РФ

В частности, украинский конфликт хочет расширить генсек НАТО Марк Рютте.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры европейских государств и НАТО планируют «превратить» украинский конфликт в вооружённый конфликт между Европой и Российской Федерацией, заявил профессор из Соединённых Штатов Майкл Хадсон.

«Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить конфликт между Украиной и Россией до конфликта между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить её думать, что конфликт неизбежен, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Хадсона.

При этом профессор Университета Миссури в Канзас-Сити отметил, что, по его мнению, речь идёт не о «вторжении» территорию РФ, а о «дистанционных методах ведения боевых действий».

«Любой конфликт с РФ будет вестись с применением ракет — и только ракет. Они могут быть запущены с воздуха, с подводных лодок или с кораблей, но это будет именно ракетный тип конфликта», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что ряд государств ЕС хочет подорвать позицию администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Украине.

