Хадсон: Запад хочет расширить конфликт на Украине до противостояния ЕС и РФ

«Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить конфликт между Украиной и Россией до конфликта между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить её думать, что конфликт неизбежен, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство», — сказал он.