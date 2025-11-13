Калмурза отстоял на ноль за сборную Казахстана, а Туякбаев принес победу

Старший тренер казахстанцев Кирилл Кекер, еще недавно работавший в «Кайрате», не прогадал, сделав ставку на футболистов этого клуба. Девять игроков «Кайрата», выступающего в Юношеской лиге УЕФА, вышли в основе. И вместе с товарищами по команде из других клубов добыли важную победу.
ЮНОШЕСКИЙ (до 19 лет) ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2026.
Первый отборочный раунд. Группа 1. 12 ноября.
⚽ ИРЛАНДИЯ — КАЗАХСТАН 0:1 (0:0). Гол: Туякбаев 56. Удален Махаметжан (К, 90).
⚽ НИДЕРЛАНДЫ — КИПР 7:0 (2:0). Голы: Томас 30 (1:0), Агустин 36 (2:0), ван ден Берг 47 (3:0), ван ден Элсхаут 66 (4:0), Бахати 73 (5:0), ван ден Элсхаут 84 (6:0), Гюрбуз 90+2 (7:0).
Мини-турнир группы 1 квалификации юношеского Евро-2026 базируется в нидерландском городе Олдензал, что в 130 км от Амстердама. На газоне стадиона «Спортпарк Вондерсвейде» в равном матче с Ирландией (удары: 13−13, в створ: 4−4) казахстанцы выглядели предпочтительнее.
В концовках таймов наши парни дважды потревожили каркас ворот ирландцев. На 45-й минуте едва не забил Мухамедали Абиш, на 84-й — Алдияр Нургали, приехавший в сборную из испанского «Леванте».
А на 56-й минуте победный мяч в ворота голкипера шотландского «Селтика» Маркуса Гилла провел капитан нашей cборной и «Кайрата» (U19) Азамат Туякбаев — 1:0. Шикарным ударом под перекладину с линии штрафной.
На последнем рубеже отлично действовал Шерхан Калмурза, начавший реализовывать бесценный опыт игр Лиги чемпионов. Вклад в победу стража ворот сборной, не раз выручавшего партнеров по команде, трудно переоценить.
Ложкой дегтя стало удаление на 90-й минуте за второй горчичник Карима Махаметжана. В результате кайратовец пропустит следующий матч 14 ноября с Нидерландами. Действующие чемпионы Европы (U19) на старте разнесли оборону киприотов — 7:0.
В отличие от отборочного турнира младших юношей с разделением на Лиги, старшие юноши пока играют по старинке, с основным и элитным раундами в квалификации. Лиги А и В здесь введут с будущего сезона. А пока задача у парней Кекера та же, что и у 17-летних. Необходимо в группе первого этапа занять место не ниже второго. При определенных обстоятельствах казахстанцев устроит и третье.
Две лучшие команды в каждой группе основного раунда, а также лучшее третье место присоединятся к Испании в элитном раунде весной 2026 года. На этой стадии определятся семь сборных, которые вместе с Уэльсом летом сыграют в финальном турнире.
Во второй раунд уже вышли Австрия, Словения, Германия и Норвегия. Турниры в остальных группах продолжаются.
Накануне сборная Казахстана (U17) в стартовом матче квалификации чемпионата Европы победила Хорватию.