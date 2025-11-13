Калмурза отстоял на ноль за сборную Казахстана, а Туякбаев принес победу

В отличие от отборочного турнира младших юношей с разделением на Лиги, старшие юноши пока играют по старинке, с основным и элитным раундами в квалификации. Лиги А и В здесь введут с будущего сезона. А пока задача у парней Кекера та же, что и у 17-летних. Необходимо в группе первого этапа занять место не ниже второго. При определенных обстоятельствах казахстанцев устроит и третье.