В Омской области три медведицы Большереченского зоопарка залегли в спячку

Зоопарк сообщил о начале «зимы в берлогах».

Источник: Om1 Омск

В Большереченском зоопарке стартовал сезон зимней спячки бурых медведей. Первыми в берлоги залегли три медведицы — Машенька, Соня и гималайская Кроха. К холодам звери подготовились заранее: за осень набрали необходимый жировой резерв, который поможет благополучно пережить зиму. В зоопарке шутят, что «все медведи успешно прошли этап жирования и превратились в большие шерстяные холмы — поджарость уступила место округлости».

Пока активность сохраняют ещё три хищника: гималайский Малыш и бурые медведи Макар и Фома — они продолжают гулять и кормиться. Для сравнения, в прошлом году к этому времени не спали только Макар и Малыш.

Когда оставшиеся медведи отправятся в зимний сон, в зоопарке не уточняют: всё зависит от погоды и индивидуального «расписания» каждого животного.