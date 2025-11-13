Водителей начнут наказывать за отсутствие ОСАГО по новым правилам

Согласно предложенным изменениям, водители, уличенные в отсутствии действующего полиса с помощью дорожных камер, смогут быть оштрафованы не чаще одного раза в сутки, сообщает ИА DEITA.RU.
Этот законопроект дополняет статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, добавляя соответствующее примечание. Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев высказался в поддержку инициативы, отметив, что она поможет выявлять не случайных, а систематических нарушителей требований об обязательном автостраховании.
Эксперт подчеркнул, что страховые компании неоднократно выражали свою готовность к внедрению автоматизированных проверок наличия договоров ОСАГО с помощью дорожных камер. Уфимцев также выразил надежду, что новая мера положительно скажется на ситуации на дорогах в целом.
Специалист отметил, что снижение числа машинах без полиса повысит уровень защиты всех участников дорожного движения, поскольку обеспечит возможность более оперативно и точно урегулировать вопросы по возмещению убытков со страховыми компаниями.
Кроме этого, автоматическая проверка наличия полиса позволит более эффективно бороться с ростом страховых премий, так как добросовестные автовладельцы не станут вынуждены платить за тех, кто ездит без обязательной страховки.
Если законопроект пройдет все стадии утверждения, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Это связано с необходимостью завершить работы по модернизации сервисов автоматизации деятельности соответствующих органов ГАИ на базе нового программного обеспечения «Паутина» и отработать механизм наложения штрафов.