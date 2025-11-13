Мраморные раки и синяя слизь: океанолог рассказал о новых угрозах из воды

«В последнее время в Крыму часто попадаются всякие живые объекты, которых ранее не было. Так что это довольно обычное явление. Они через пролив Босфор проникают в Черное море. Они по разным течениям в Босфоре проникают в Черное море из Мраморного, а туда из Средиземного. На самом деле они не первый год встречаются, они появились несколько лет назад», — пояснил специалист в беседе с aif.ru.