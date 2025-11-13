Мраморные раки и синяя слизь: океанолог рассказал о новых угрозах из воды

В реках Крыма обнаружен необычный и потенциально опасный вселенец — мраморный рак. Его появление в водоемах полуострова вызвало серьезные дискуссии.
Специалисты спорят не только о том, как именно он сюда попал, но и насколько велика исходящая от него угроза. Последние новости серьезно подогревают общественный интерес к этой экологической загадке.
Нежданный гость: кто такой мраморный рак и чем он опасен?
О появлении в реках Крыма инвазивного мраморного рака сообщили специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.
Важно отметить, что этот вид является новым не только для Крыма, но и для России в целом. Его впервые заметили в западной части полуострова в нижнем течении рек Альма и Бельбек.
Главная тревога ученых связана с двумя факторами. Во-первых, мраморные раки являются переносчиками многих болезней, в том числе рачьей чумы, возбудителем которой является грибок Aphanomyces astaci. Эта болезнь не передается людям, но может массово поражать и уничтожать популяции уязвимых европейских речных раков, нанося непоправимый ущерб местной фауне.
Во-вторых, как и многие инвазивные виды, мраморные раки угрожают местным экосистемам. Они крайне неприхотливы в питании, быстро размножаются и могут вытеснять аборигенные виды, захватывая их жизненное пространство и пищевые ресурсы.
Загадка миграции.
Одним из самых интригующих вопросов остается то, каким образом тропический вид, чья естественная среда обитания — водоемы Африки, Азии и Японии, добрался до Крыма. Ученые, впервые обнаружившие мраморного рака в крымских реках, выдвинули одну из версий: он мог попасть туда с помощью перелетных птиц, которые способны переносить молодь раков или их яйца на лапах, растениях или перьях.
Однако эту гипотезу оспаривает член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический. Специалист предположил, что новый для Крыма вид раков появился благодаря морским течениям, проделав долгий путь из Средиземного моря.
«В последнее время в Крыму часто попадаются всякие живые объекты, которых ранее не было. Так что это довольно обычное явление. Они через пролив Босфор проникают в Черное море. Они по разным течениям в Босфоре проникают в Черное море из Мраморного, а туда из Средиземного. На самом деле они не первый год встречаются, они появились несколько лет назад», — пояснил специалист в беседе с aif.ru.
Таврический назвал конкретный маршрут движения мраморных раков.
«В Черном море есть очень большая подводная река, которая двигается против часовой стрелки вдоль берегов Турции, Кавказа, Крыма. Такой круговорот получается. Так раки и попали в Крым», — сказал он.
Опасный ли мраморные раки?
В то время как одни ученые бьют тревогу, Анатолий Таврический скептически воспринял информацию о вероятной вспышке рачьей чумы в Крыму и серьезной экологической угрозе.
«Брехня это все. Тем более мраморных раков в Крыму заметили еще несколько лет назад», — заявил океанолог.
Что касается вытеснения местных видов, которое считается одним из главных негативных последствий инвазий, Таврический и здесь назвал этот процесс естественным, отказываясь видеть в нем катастрофу.
Его позиция сводится к тому, что проникновение новых видов через Босфор — давно идущий природный процесс, а не результат человеческой деятельности или чрезвычайная ситуация.
Синяя слизь Марианской впадины.
Анатолий Таврический прокомментировал и другое загадочное открытие — обнаружение в Тихом океане больших комков ярко-голубой слизи.
Напомним, 10 ноября стало известно, что ученые обнаружили загадочные признаки жизни в голубой слизи вблизи Марианской впадины на глубине около трёх километров.
«Микроорганизмы или бывают такие скопления поросли, которые собираются в один большой шар с мягкой оболочкой. Это обычно синеватый шар, который может менять форму. Они собираются в океанах и бывают в диаметре до двух-трех метров. Шары такие большие и красивые. Это одна из форм жизни», — отметил эксперт.
Комментируя оба феномена — и крымских раков, и океаническую слизь, — Таврический подчеркнул динамичность нашей планеты: «Не стоит удивляться. Как говорили древние люди: “Нет ничего нового под солнцем”. Все уже было. Хотя с изменением климата картина меняется, изменяются параметры течений, например. Малейшее изменение в океане все меняет. Да еще и человек постоянно вмешивается».
Учёный признал, за обеими ситуациями требуется пристальное наблюдение, ведь последствия биологических инвазий часто бывают необратимыми.
