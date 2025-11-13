Ричмонд
Жителей Челябинска ожидает рекордно теплая и солнечная суббота

В предстоящую субботу, 15 ноября, установится аномально теплая для этого времени года погода — воздух прогреется до +8 градусов, а небо будет чистым и солнечным. Это следует из прогноза погода «Гисметео».

15 ноября погода станет подарком для челябинцев.

«В субботу, 15 ноября, температура днем достигнет непривычно высоких +8 градусов, а солнце будет светить весь день. Однако уже в воскресенье, 16 ноября, погода кардинально изменится: небо затянется тучами, начнутся дожди, и столбик термометра днем не поднимется выше +4 градусов», — обещают синоптики «Гисметео».

Челябинцев ждет контрастный уик-энд: от тепла в субботу до слякоти в воскресенье.

В уик-энд температуры также покажут резкий контраст. С +1 градуса в субботу до заморозков в −3 градуса в воскресную ночь.