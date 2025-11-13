Онищенко: респираторно-синцитиальный вирус может быть агрессивнее гриппа

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) может быть агрессивнее гриппа, рассказал aif.ru бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Нового в этом вирусе ничего нет, он всегда находился в воздухе. Другое дело, что клиника РСВ в некоторых случаях может быть более агрессивной с точки зрения температурных явлений, интоксикации. Но я могу с уверенностью сказать, что доминировать он не будет в линейке тех 200 вирусов и микробов, которые определяют подъем заболеваемости в осенне-зимний период», — сказал Онищенко.
Он также отметил, что нужно дождаться геномной расшифровки, чтобы предметно говорить о том, произошли ли с респираторно-синцитиальным вирусом какие-либо мутации, что, собственно, происходит со всем живым.
«Поэтому вот такая вот ситуация. Не надо паниковать», — подытожил Онищенко.
Ранее в пресс-службе Сингапурской больницы общего профиля сообщили, что респираторно-синцитиальный вирус может быть так же опасен, как грипп и СOVID-19.
Напомним Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении в России нового вируса, уточнив, что называемый в СМИ таковым респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) хорошо изучен и является сезонным.