Онищенко: респираторно-синцитиальный вирус может быть агрессивнее гриппа

«Нового в этом вирусе ничего нет, он всегда находился в воздухе. Другое дело, что клиника РСВ в некоторых случаях может быть более агрессивной с точки зрения температурных явлений, интоксикации. Но я могу с уверенностью сказать, что доминировать он не будет в линейке тех 200 вирусов и микробов, которые определяют подъем заболеваемости в осенне-зимний период», — сказал Онищенко.