Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: военные РФ штурмуют Мирноград, продвигаясь к центру

По данным военкоров, площадь продвижения составляет около пяти квадратных километров.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие штурмует Мирноград, продвигаясь к центру города, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры уточнили, что в северо-восточных кварталах населённого пункта штурмовики РФ продвигаются к центру.

«В северной части города ВС РФ продолжают расширять зону контроля в квартале многоэтажек. Площадь продвижения: около пяти квадратных километров», — говорится в сообщении.

Кроме того, военкоры рассказали о кадрах, на которых запечатлено, как российский боец «уже спокойно прогуливается» в парке в восточной части Мирнограда.

Ранее сообщалось, что продвигающиеся в Мирнограде российские военные теснят солдат Вооружённых сил Украины в квартале Восточном и на юге города.