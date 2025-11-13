«РВ»: военные РФ штурмуют Мирноград, продвигаясь к центру

Российские военнослужащие штурмует Мирноград, продвигаясь к центру города, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры уточнили, что в северо-восточных кварталах населённого пункта штурмовики РФ продвигаются к центру.
«В северной части города ВС РФ продолжают расширять зону контроля в квартале многоэтажек. Площадь продвижения: около пяти квадратных километров», — говорится в сообщении.
Кроме того, военкоры рассказали о кадрах, на которых запечатлено, как российский боец «уже спокойно прогуливается» в парке в восточной части Мирнограда.
Ранее сообщалось, что продвигающиеся в Мирнограде российские военные теснят солдат Вооружённых сил Украины в квартале Восточном и на юге города.