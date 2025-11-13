Ричмонд
В Омской области создают единый стандарт для Семейных МФЦ

Новые подходы к работе обсудили на стратегической сессии с участием 200 специалистов.

Источник: Комсомольская правда

12 ноября в омском минтруда сообщили о старте разработки единых региональных стандартов для Семейных многофункциональных центров. Для обсуждения нововведений в областном центре провели стратегическую сессию, с участием представителей 38 комплексных центров соцобслуживания.

Семейные МФЦ уже три месяца работают в местных центрах соцобслуживания, а в 2026 году появятся во всех муниципалитетах региона. Как отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская, помощь семьям должна быть адресной и современной.

Участники встречи обсудили ключевые вопросы работы: первичный прием, категоризацию жизненных ситуаций, маршрутизацию услуг и ведение документации. На четырех тематических площадках стратсессии организовали мозговые штурмы с ролевыми играми и обменом опытом.

По итогам мероприятия подготовят методические рекомендации, которые лягут в основу единой региональной модели Семейных МФЦ. Новая система должна обеспечить комплексную поддержку семей с детьми в режиме «одного окна».

Ранее «КП Омск» показала, как спецслужбы отрабатывали действия при ДТП на федеральной трассе.