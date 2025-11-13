В Омской области создают единый стандарт для Семейных МФЦ

12 ноября в омском минтруда сообщили о старте разработки единых региональных стандартов для Семейных многофункциональных центров. Для обсуждения нововведений в областном центре провели стратегическую сессию, с участием представителей 38 комплексных центров соцобслуживания.
Семейные МФЦ уже три месяца работают в местных центрах соцобслуживания, а в 2026 году появятся во всех муниципалитетах региона. Как отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская, помощь семьям должна быть адресной и современной.
Участники встречи обсудили ключевые вопросы работы: первичный прием, категоризацию жизненных ситуаций, маршрутизацию услуг и ведение документации. На четырех тематических площадках стратсессии организовали мозговые штурмы с ролевыми играми и обменом опытом.
По итогам мероприятия подготовят методические рекомендации, которые лягут в основу единой региональной модели Семейных МФЦ. Новая система должна обеспечить комплексную поддержку семей с детьми в режиме «одного окна».
