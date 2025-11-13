Комсомольчанин за угрозы и порчу машин военнослужащих получил 8,5 лет

В Комсомольске-на-Амуре Центральный районный суд приговорил местного жителя к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима за угрозы и повреждение имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что с февраля 2022 по июль 2023 года мужчина неоднократно повреждал шины и стекла автомобилей военнослужащих и граждан, выражавших поддержку СВО. Под стеклоочистителями он оставлял рукописные записки с угрозами насилия. Свою вину обвиняемый не признал.
Суд квалифицировал его действия по трём эпизодам по статье о возбуждении ненависти и вражды и по пяти эпизодам умышленного повреждения имущества. Кроме лишения свободы, мужчина должен выплатить потерпевшим материальный ущерб в размере 111 160 рублей и моральную компенсацию — 30 тысяч рублей.
Суд подчеркнул, что такие действия нарушают закон и порядок, создавая угрозу безопасности граждан.