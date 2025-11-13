Комсомольчанин за угрозы и порчу машин военнослужащих получил 8,5 лет

Суд установил, что с февраля 2022 по июль 2023 года мужчина неоднократно повреждал шины и стекла автомобилей военнослужащих и граждан, выражавших поддержку СВО. Под стеклоочистителями он оставлял рукописные записки с угрозами насилия. Свою вину обвиняемый не признал.