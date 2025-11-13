В РПЦ рассказали, как правильно подавать церковные записки и кого нельзя поминать

Священнослужители объяснили, как правильно оформлять церковные записки, и рассказали, чьи имена нельзя упоминать в проскомидии. Проскомидия — это начальная часть богослужения, во время которой духовенство поминает живых и усопших членов церкви.
В храмах принято подавать два вида записок: «О здравии» за живых и «Об упокоении» за усопших. При их заполнении необходимо соблюдать строгий порядок: имена указываются в родительном падеже и по церковной иерархии — сначала духовенство, затем миряне.
Однако, согласно канонам Русской Православной Церкви (РПЦ), есть имена, которые запрещено поминать на проскомидии. К ним относятся самоубийцы, некрещеные в православии, а также те, кто уже прославлен в лике святых.
Священники также напоминили, что искренняя молитва за близких возможна не только в храме, но и вне его. Главное — не механическое перечисление имен, а искреннее прошение у Бога спасения их душ, передает Дзен-канал «Торжество православия».
Вопрос о регулярности молитвы является одним из ключевых для каждого верующего человека, стремящегося к глубокой и осмысленной духовной жизни, рассказал заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он объяснил, как часто нужно молиться.