Свердловская область попала на первое место по уровню употребления алкоголя

Ранее мы писали, что на Среднем Урале один человек в среднем потребил за прошлый месяц 10,49 л, говорилось в исследовании «РИА Новости». Для сравнения: в Москве за месяц один человек в среднем выпил 4,91 л, в Санкт-Петербурге — 6,55 л, в Новосибирской области — 8,8 л, в Татарстане — 8,5 л. Самые непьющие регионы оказались на Северном Кавказе: в Чечне потребление алкоголя составило лишь 0,13 л, в Ингушетии — 0,62 л, в Дагестане — 0,89 л, в Кабардино-Балкарии — 2,25 л, в Карачаево-Черкесии — 2,63 л.