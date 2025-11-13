Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловская область попала на первое место по уровню употребления алкоголя

Свердловчане оказались одними из самых пьющих в стране.

Источник: ЕАН

Свердловская область находится на первых строчках антирейтинга по уровню потребления алкоголя среди других регионов России. В среднем по стране за период с января по октябрь 2025 года на одного человека приходилось 8,14 л спиртного в месяц, тогда как в Свердловской области этот показатель достиг 10,88 л.

Росстат опубликовал данные, согласно которым потребление алкоголя в России в октябре 2025 года снизилось до 7,74 л на человека, что является минимальным значением за последние 26 лет. Об этом сообщают «Ведомости».

Ненецкий автономный округ лидирует по количеству потребляемого алкоголя с показателем 19,83 л на человека. На втором месте находится Еврейская автономная область с 15,02 л, а на третьем — Чукотка с 13,21 л.

Ранее мы писали, что на Среднем Урале один человек в среднем потребил за прошлый месяц 10,49 л, говорилось в исследовании «РИА Новости». Для сравнения: в Москве за месяц один человек в среднем выпил 4,91 л, в Санкт-Петербурге — 6,55 л, в Новосибирской области — 8,8 л, в Татарстане — 8,5 л. Самые непьющие регионы оказались на Северном Кавказе: в Чечне потребление алкоголя составило лишь 0,13 л, в Ингушетии — 0,62 л, в Дагестане — 0,89 л, в Кабардино-Балкарии — 2,25 л, в Карачаево-Черкесии — 2,63 л.