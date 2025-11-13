В Ангарске два бойца СВО получили государственные награды

В Ангарске два бойца специальной военной операции получили государственные награды. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, он передал медаль «За отвагу» Петру Зверковскому и «За храбрость» II степени Ивану Б.
— Петр Зверковской в 2024 году участвовал в боевых действиях. Летом его подразделение оказалось в критической ситуации. На задачу Петр отправился в группе из четырех человек, но с передовой вернулся один. Сейчас боец дома, — рассказал глава округа.
Иван был призван на военную службу в 2022 году. Служил в составе 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В апреле 2025 года, получив тяжелое осколочное ранение, был уволен в запас.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветеран Великой Отечественной войны из Усть-Кутского района ушел из жизни.