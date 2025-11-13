В Омской области бешенство обнаружено ещё в трёх населенных пунктах

В трех населенных пунктах Омской области до 6 января 2026 года вводится карантин по бешенству. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Ограничения введены в деревне Новоивановка Нижнеомского района и деревне Демьяновка Горьковского района, а также в райцентре Тюкалинск.
Бешенство относится к опасным заболеваниям. Заражение им человека может привести к летальному исходу уже после появления первых признаков поражения центральной нервной системы. Заражение может произойти от укуса собаки, кошки, лисы или другого зараженного животного.
Ранее очаги бешенства на территории Омской области обнаружили в посёлке Набережный Омского района и посёлке Черлак Черлакского района. В июле этого года — в поселке Новоомский Омского района.