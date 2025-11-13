Ричмонд
«Сибирь» с разгромным счетом проиграла «Динамо», потерпев 11 поражение подряд

ХК «Сибирь» уступил «Динамо» в матче КХЛ. Игра завершилась со счетом 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) в пользу минской команды.

Источник: БЕЛТА

Для новосибирцев это поражение стало 11-м подряд. Команда занимает последнее, 11-е место в конференции Восток КХЛ.

«Буду короток — счет на табло. Сегодня настал тот день, когда я хочу извиниться за игру команды перед болельщиками. По игре — все одно и тоже. Мы понимаем, что функциональное состояние команды ни в какие ворота не лезет, отсюда все ключевые моменты, которые мы проигрываем, в скорости, в мышлении, в борьбе», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.

Следующую игру новосибирская команда проведет с московским «Динамо» 15 ноября.