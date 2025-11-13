«Сибирь» с разгромным счетом проиграла «Динамо», потерпев 11 поражение подряд

«Буду короток — счет на табло. Сегодня настал тот день, когда я хочу извиниться за игру команды перед болельщиками. По игре — все одно и тоже. Мы понимаем, что функциональное состояние команды ни в какие ворота не лезет, отсюда все ключевые моменты, которые мы проигрываем, в скорости, в мышлении, в борьбе», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.