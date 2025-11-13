Стилист рассказала, как выбрать идеальный кардиган для холодов

Модные кардиганы перестали быть просто уютной вещью для прохладных дней. Теперь это главный акцент образа, способный подчеркнуть индивидуальность и чувство стиля. Стилист и эксперт в области моды, основатель телеграм-канала Tat о моде в России Тата Ступакова рассказала KP.RU, какие кардиганы будут актуальны в холода.