Стилист рассказала, как выбрать идеальный кардиган для холодов

Стилист Ступакова: в тренде остаются объемные кардиганы свободного кроя.

Источник: Комсомольская правда

Модные кардиганы перестали быть просто уютной вещью для прохладных дней. Теперь это главный акцент образа, способный подчеркнуть индивидуальность и чувство стиля. Стилист и эксперт в области моды, основатель телеграм-канала Tat о моде в России Тата Ступакова рассказала KP.RU, какие кардиганы будут актуальны в холода.

— В тренде будут объемные кардиганы свободного кроя. Они будут украшены различными элементами: объемными карманами, аппликациями и вышивкой, — отметила эксперт.

По словам Ступаковой, в моде остаются фасоны оверсайз для расслабленного и современного образа. Самыми популярными станут длинные модели до колена или макси, украшенные объемными карманами и декоративными элементами.

— Пэчворк и самые неожиданные принты уже стали настоящим хитом, и из уютной скромной кофты кардиган превратился в настоящую вещь-заявление, — пояснила стилист.

Ступакова посоветовала выбирать кардиганы на один размер больше, чтобы создать модный и непринужденный силуэт. А тем, кто не боится экспериментов, подойдут модели с необычными принтами.