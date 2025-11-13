В Омске задержали гостя, укравшего телевизор после застолья

В полицию Кировского округа Омска обратился 42-летний местный житель с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что во время вечернего застолья с друзьями в его квартире пропал телевизор стоимостью 35 тысяч рублей, а вместе с ним исчез один из гостей. Об этом в УМВД рассказали 12 ноября.