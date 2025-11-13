Ричмонд
В Омске задержали гостя, укравшего телевизор после застолья

Похищенную технику злоумышленник сдал в ломбард всего за три тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Кировского округа Омска обратился 42-летний местный житель с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что во время вечернего застолья с друзьями в его квартире пропал телевизор стоимостью 35 тысяч рублей, а вместе с ним исчез один из гостей. Об этом в УМВД рассказали 12 ноября.

Полицейские установили 44-летнего подозреваемого, которого задержали по месту его жительства в Советском округе. Ранее судимый за хищения и грабеж омич полностью признал свою вину. Фигурант объяснил, что дождался, когда все уснут, после чего похитил телевизор. Мужчина сдал технику в ломбард за 3 000 рублей, деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации — «Кража». Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее «КП Омск» сообщила, что спасатели провели учения с имитацией столкновения автобуса, бензовоза и легковушки в метель.