Стало известно, на какую работу в Омске слишком много желающих

Один из сервисов по поиску работы проанализировал вакансии и резюме, открытые в октябре 2025 года, и выяснил, в каких сферах в Омске сохраняется дефицит, а в каких — слишком много кандидатов на работу.
Как отмечают аналитики hh.ru, по итогам октября уровень конкуренции за персонал составил 6,6 резюме на вакансию, что говорит об отсутствии дефицита кадров. В начале года показатель был ниже — только 4,6 резюме на вакансию.
Отмечается, что сейчас дефицитными профессиональными сферами в регионе остаются «Медицина, фармацевтика», где на одну вакансию приходится, в среднем, 2,8 резюме потенциальных кандидатов (при норме от 4 резюме), а также «Производство, сервисное обслуживание»; «Строительство, недвижимость» (по 3,7).
При этом уже нет дефицита работников розницы (4 резюме на вакансию), рабочего персонала (4,2), специалистов сферы туризма (5,2).
В сферы, где наблюдается повышенная конкуренция за рабочие места, вошли: «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (40,2 резюме на вакансию); «Искусство, развлечения, массмедиа» (34,7); «Маркетинг, реклама, PR» (22,6); «Информационные технологии» (19,1); «Высший и средний менеджмент» (16,2); «Управление персоналом, тренинги» (15,4); «Юристы» (15,3).