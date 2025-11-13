До 120 тыс. тенге штрафа грозит казахстанцам за выезд на закрытые трассы

Обильный снегопад, риски образования гололеда и другие стихийные или техногенные бедствия могут привести к тому, что дороги между населенными пунктами объявляются временно закрытыми. Особенно часто подобные меры принимаются в зимний период. Казахстанцы иногда игнорируют предупреждения и выезжают на закрытые участки дорог, создавая риски для своей жизни и безопасности других людей.