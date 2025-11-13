До 120 тыс. тенге штрафа грозит казахстанцам за выезд на закрытые трассы

Обильный снегопад, риски образования гололеда и другие стихийные или техногенные бедствия могут привести к тому, что дороги между населенными пунктами объявляются временно закрытыми. Особенно часто подобные меры принимаются в зимний период. Казахстанцы иногда игнорируют предупреждения и выезжают на закрытые участки дорог, создавая риски для своей жизни и безопасности других людей.
Например, в феврале 2024 года более полусотни человек пришлось высвобождать спасателям из снежного плена. Поэтому нарушителей также могут оштрафовать. Наказание за нарушение запрета регулируется подпунктом 5 пункта 7 указанных правил. Казахстанцам, выехавшим на официально закрытые трассы, грозит штраф по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП):
Штраф на 30 МРП, или 117 960 тенге в 2025 году (129 750 тенге с 1 января 2026 года).
Арест до 15 суток.
Повторное нарушение запрета в течение 12 месяцев приведет к аресту на срок от 15 до 20 суток. Однако к некоторым категориям граждан не может быть применен административный арест:
Беременные женщины.
Женщины и мужчины, имеющие детей до 14 лет.
Несовершеннолетние граждане.
Лица с инвалидностью I и II групп.
Женщины и мужчины старше 58 и 63 лет соответственно.
В случае повторного нарушения для таких лиц будет грозить штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге в текущем году и 216 250 тенге в 2026 году).
Игнорирование запрета на выезд при плохих погодных условиях создает серьезные риски для здоровья и жизни водителей и их пассажиров. В случае нарушений могут применяться административные меры, включая штрафы и арест.