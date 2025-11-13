Дефицит медиков сохраняется в Новосибирской области

Рынок труда Новосибирской области продолжает испытывает нехватку медицинских кадров.
Как сообщают эксперты hh.ru, по итогам октября уровень конкуренции в регионе достиг 8,4 резюме на вакансию, что выше показателей по России (7,3) и СФО (8,0). Это говорит о том, что у работодателей есть достаточный выбор кандидатов. С января индекс соотношения количества резюме к вакансиям вырос на 3,9 п.п., повторив общероссийский тренд роста.
Несмотря на общую позитивную картину, сфера «Медицина, фармацевтика» остается единственной дефицитной в регионе. Здесь на одну вакансию приходится в среднем лишь 2,5 резюме при норме от 4,0.
При этом в таких секторах, как розничная торговля (4,4), производство (4,7), строительство (5,0) и рабочий персонал (6,3), дефицит уже преодолен.
Наибольшая конкуренция за рабочие места наблюдается в «беловоротничковых» направлениях: «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (37,9), «Искусство, развлечения, массмедиа» (36,2), «Высший и средний менеджмент» (29,1) и «Маркетинг, реклама, PR» (22,3 резюме на вакансию).
Как отмечают специалисты, усиление конкуренции за рабочие места ведёт к повышению требований к кандидатам. Чтобы занять желаемую вакансию, соискателям в первую очередь нужно актуализировать и углублять свои профессиональные знания и навыки, следя за тем, чтобы они отвечали текущим рыночным трендам.