Дефицит медиков сохраняется в Новосибирской области

Как сообщают эксперты hh.ru, по итогам октября уровень конкуренции в регионе достиг 8,4 резюме на вакансию, что выше показателей по России (7,3) и СФО (8,0). Это говорит о том, что у работодателей есть достаточный выбор кандидатов. С января индекс соотношения количества резюме к вакансиям вырос на 3,9 п.п., повторив общероссийский тренд роста.