Жителей Красноярского края предупредили о лавинной опасности в горах

Спасатели Красноярского края предупредили жителей региона о лавинной опасности в горах. В учреждении сообщили, что в ближайшие дни нас ждет очередной перепад температур.
Туристам и любителям экстремального отдыха нужно быть предельно внимательными и осторожными. Лучше избегать походов в горы во время снегопада.
— Находясь в горах, внимательно следите за изменениями погодных условий, — добавили в КГКУ «Спасатель».
Единый номер вызова всех экстренных служб — 112.
