Жителей Красноярского края предупредили о лавинной опасности в горах

Туристам и любителям катания на сноубордах, лыжах и снегоходах, следует быть особенно внимательными и осторожными.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Красноярского края предупредили жителей региона о лавинной опасности в горах. В учреждении сообщили, что в ближайшие дни нас ждет очередной перепад температур.

Туристам и любителям экстремального отдыха нужно быть предельно внимательными и осторожными. Лучше избегать походов в горы во время снегопада.

— Находясь в горах, внимательно следите за изменениями погодных условий, — добавили в КГКУ «Спасатель».

Единый номер вызова всех экстренных служб — 112.

Ранее мы писали, что утром 12 ноября на 297-м километре трассы Красноярск — Енисейск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в котором находились 35 человек.