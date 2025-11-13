В Красноярске задержали двух грабителей, нападавших на курьеров службы доставки

В полицию обратился 22-летний парень — курьер, на которого напали в Ленинском районе. По его словам, он уже закончил заказ и выходил из подъезда, когда к нему подошли двое незнакомцев. Они обвинили его в том, что он якобы делает «закладки», и потребовали показать телефон. Испугавшись, парень протянул им смартфон, но в ответ получил удар, после чего незнакомцы схватили гаджет и сбежали. Ущерб молодой человек оценил в 10 тысяч рублей.
Спустя день в полицию пришел еще один пострадавший — 19-летний курьер. На него налетчики напали уже в Центральном районе города. Сценарий был тот же: обвинения в «закладках», требование показать телефон и грабеж.
Оперативники быстро поняли, что за обоими преступлениями стоят одни и те же люди. Ими оказались ранее судимые красноярцы 1982 и 1995 годов рождения. Оба уже задержаны и признались в содеянном. Как выяснилось, украденные телефоны они продали всего за полторы тысячи рублей.
Возбуждены уголовные дела, сообщают в краевом МВД.