В Красноярске задержали двух грабителей, нападавших на курьеров службы доставки

В полицию обратился 22-летний парень — курьер, на которого напали в Ленинском районе. По его словам, он уже закончил заказ и выходил из подъезда, когда к нему подошли двое незнакомцев. Они обвинили его в том, что он якобы делает «закладки», и потребовали показать телефон. Испугавшись, парень протянул им смартфон, но в ответ получил удар, после чего незнакомцы схватили гаджет и сбежали. Ущерб молодой человек оценил в 10 тысяч рублей.