Океанолог Таврический оценил опасность появившихся в Крыму мраморных раков

«Брехня это все. Тем более мраморных раков в Крыму заметили еще несколько лет назад. В Черном море есть очень большая подводная река, которая двигается против часовой стрелки вдоль берегов Турции, Кавказа, Крыма. Такой круговорот получается. Так раки и попали в Крым — через Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным», — пояснил эксперт.