Океанолог Таврический оценил опасность появившихся в Крыму мраморных раков

Обнаруженные в реках Крыма мраморные раки являются переносчиками многих болезней, в том числе рачьей чумы. Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в беседе с aif.ru рассказал, опасны ли мраморные раки.
Напомним, о появлении в реках Крыма инвазивного мраморного рака сообщили специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.
Отмечается, что этот вид является новым не только для Крыма, но и для России в целом. Его заметили в западной части полуострова в нижнем течении рек Альма и Бельбек.
Мраморные раки являются переносчиком многих болезней, в том числе рачьей чумы, возбудителем которой является грибок Aphanomyces astaci. Болезнь не передается людям, но может массово поражать европейских раков.
Таврический, однако, скептически воспринял информацию о вероятной вспышке рачьей чумы в Крыму.
«Брехня это все. Тем более мраморных раков в Крыму заметили еще несколько лет назад. В Черном море есть очень большая подводная река, которая двигается против часовой стрелки вдоль берегов Турции, Кавказа, Крыма. Такой круговорот получается. Так раки и попали в Крым — через Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным», — пояснил эксперт.
Отмечается, что, кроме переноса заболеваний, мраморные раки опасные еще и тем, что угрожают местным экосистемам. Они могут вытеснять местные виды. Таврический, однако, назвал этот процесс естественным.
Чаще всего мраморные раки встречаются в водоемах Европы, Африки, Азии, Японии, Мадагаскара.
Ранее океанолог Таврический рассказал о морском монстре, найденном на Курилах.