Бывшего замгубернатора российского региона обвинили в тяжких преступлениях

В конце сентября Власов объявил об уходе с поста и намерении отправиться в зону СВО, однако на следующий день был задержан, после чего суд санкционировал его арест. Александр Власов занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по делам казачества с 2020 по 2025 год.