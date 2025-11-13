Ричмонд
Бывшего замгубернатора российского региона обвинили в тяжких преступлениях

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов обвиняется в совершении преступлений, связанных с организацией хищения гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ему предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, каждая из которых предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

«Согласно материалам дела… (Власов) обвиняется в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких, за совершение которых действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — говорится в документе.

В конце сентября Власов объявил об уходе с поста и намерении отправиться в зону СВО, однако на следующий день был задержан, после чего суд санкционировал его арест. Александр Власов занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края по делам казачества с 2020 по 2025 год.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор россиянину за комментарий о теракте в «Крокусе».

