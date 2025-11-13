Ричмонд
Бывший вице-мэр Омска стала первым заместителем директора кадастрового центра

Елена Бреер вернулась на государственную службу в бюджетное учреждение.

Источник: Комсомольская правда

Экс-вице-мэр Омска Елена Бреер назначена на руководящую должность в бюджетном учреждении «Омский центр кадастровой оценки и технической документации». Согласно данным портала организации, она стала первым заместителем директора центра.

Выпускница юридического факультета ОмГУ Елена Бреер с 2004 года работала в министерстве имущественных отношений региона. С 2011 по 2012 занимала должность заместителя министра, а с 2012 по 2015 год — вице-мэра Омска, курировала департаменты имущественных отношений и жилищной политики.

Теперь Бреер трудится в крупнейшей организации в регионе, специализирующейся на кадастровых работах, технической инвентаризации недвижимости и подготовке проектно-сметной документации.

