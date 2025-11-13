Бывший вице-мэр Омска стала первым заместителем директора кадастрового центра

Выпускница юридического факультета ОмГУ Елена Бреер с 2004 года работала в министерстве имущественных отношений региона. С 2011 по 2012 занимала должность заместителя министра, а с 2012 по 2015 год — вице-мэра Омска, курировала департаменты имущественных отношений и жилищной политики.