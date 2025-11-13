Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Poder: полиция Бразилии готова арестовать Канье Уэста

Прокурор Сан-Паулу «мобилизовал правоохранителей», чтобы задержать рэпера.

Источник: Аргументы и факты

Бразильские правоохранители готовы арестовать рэпера из Соединённых Штатов Канье Уэста, информирует Poder.

По данным издания, в настоящее время прокурор города Сан-Паулу «мобилизовал полицию», чтобы задержать рэпера, если он исполнит свой трек Heil Hitler, где есть «нацистские высказывания».

Напомним, до этого мэр Сан-Паулу пообещал «не допустить проведение» выступления Уэста «на любой площадке» в городе, рэпер перенёс место концерта.

По информации журналистов, певец уже получил не менее пяти миллионов долларов в качестве аванса, в связи с этим «шоу должно состояться». При это организаторы выступления рассказали, что столкнулись с «серьёзными проблемами с поиском площадки».

Летом текущего года Министерство внутренних дел Австралии аннулировало визу рэпера Канье Уэста после выхода песни об Адольфе Гитлере. Кроме того, В Словакии отменили фестиваль, на котором должен был выступать рэпер Уэст.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст извинился перед евреями за антисемитские высказывания.