Poder: полиция Бразилии готова арестовать Канье Уэста

Бразильские правоохранители готовы арестовать рэпера из Соединённых Штатов Канье Уэста, информирует Poder.
По данным издания, в настоящее время прокурор города Сан-Паулу «мобилизовал полицию», чтобы задержать рэпера, если он исполнит свой трек Heil Hitler, где есть «нацистские высказывания».
Напомним, до этого мэр Сан-Паулу пообещал «не допустить проведение» выступления Уэста «на любой площадке» в городе, рэпер перенёс место концерта.
По информации журналистов, певец уже получил не менее пяти миллионов долларов в качестве аванса, в связи с этим «шоу должно состояться». При это организаторы выступления рассказали, что столкнулись с «серьёзными проблемами с поиском площадки».
Летом текущего года Министерство внутренних дел Австралии аннулировало визу рэпера Канье Уэста после выхода песни об Адольфе Гитлере. Кроме того, В Словакии отменили фестиваль, на котором должен был выступать рэпер Уэст.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст извинился перед евреями за антисемитские высказывания.