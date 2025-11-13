Ричмонд
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения

В Росавиации отметили, что ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара связаны с обеспечением безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). В дополнение к действующему NOTAM введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал в своём Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко.

Такие же меры были приняты в аэропорту Геленджика. Представитель Росавиации пояснил, что указанные решения связаны с обеспечением безопасности полётов.

Напомним, 4 ноября в Национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA) была объявлена угроза взрыва. Газета Daily Mail, которая сослалась на очевидцев, уточнила, что сотрудники правоохранительных органов осматривали один из прибывших самолетов.

