Россиянам назвали риски для пенсии: вот к чему могут привести ошибки в трудовой книжке

Профессор Виноградов: ошибка в трудовой книжке может стать проблемой для пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Ошибки в трудовой книжке способны вызвать проблемы при начислении пенсионных выплат. Об этом предупредил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

«Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты. За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчета», — сказал эксперт.

Уточняется, что чаще всего ошибки возникают с датами приема и увольнения. Причина — перенос информации со старых бумажных документов, где текст может быть плохо виден из-за выцветших чернил или неаккуратного почерка.

При этом сокращенные названия организаций или должностей (например, «МУП» вместо полного наименования) также делают запись недействительной. Другой частой проблемой становятся технические недочеты, такие как нечеткий оттиск печати.

Накануне депутат ГД Сергей Миронов предложил увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии.