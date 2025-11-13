Битва нервов: финские истребители проиграли в небе российским

«Также раньше такие тренировочные полеты проводились по согласованию, то есть о подобных мероприятиях заранее извещали. Финны предупреждали, что в таком-то районе, вблизи нашей государственной границы, истребители будут выполнять такие-то задачи. Россия таким же образом тоже оповещала о своих мероприятиях. Так происходило, когда с Финляндией были добрососедские взаимоотношения. И никто не думал, что финны “играют мускулами”, собираются напасть», — сказал Попов.