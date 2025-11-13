Битва нервов: финские истребители проиграли в небе российским

В условиях обострения международной обстановки любая активность у границ России пристально изучается и анализируется. На этом фоне тренировочные полеты истребителей F/A-18 Hornet ВВС Финляндии в приграничных регионах Северное Саво и Кайнуу привлекли к себе внимание. Чем вызваны эти учения и какую цель они преследуют? На эти вопросы в эксклюзивном комментарии для aif.ru ответил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Тренировки с подвохом.
По словам эксперта, изначально в самих полетах нет ничего экстраординарного. «Заканчивается год, Финляндия проводит плановые учебно-тренировочные полеты. Раньше просто на это не обращали внимания, так как не было конфликтной и нагнетающей обстановки, как сейчас», — сказал Попов.
Ключевое изменение, как подчеркивает генерал, заключается не в факте учений, а в способе их проведения и общем политическом контексте. Раньше подобные мероприятия были элементом добрососедского диалога и взаимного уважения.
«Также раньше такие тренировочные полеты проводились по согласованию, то есть о подобных мероприятиях заранее извещали. Финны предупреждали, что в таком-то районе, вблизи нашей государственной границы, истребители будут выполнять такие-то задачи. Россия таким же образом тоже оповещала о своих мероприятиях. Так происходило, когда с Финляндией были добрососедские взаимоотношения. И никто не думал, что финны “играют мускулами”, собираются напасть», — сказал Попов.
Тень НАТО.
Сегодня ситуация кардинально изменилась. После вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года страна стала частью военного альянса, открыто направленного против России. Это не могло не отразиться на прозрачности военной деятельности.
«Сейчас качественно все поменялось, к сожалению. Или в последний момент объявляют об учениях, или вообще они проводятся внезапно. Вот так и щекочем нервы: мы им, а они нам», — сказал Попов.
Таким образом, полеты из рутинных тренировок превратились в инструмент демонстрации силы и психологического давления, рассчитанный на провокацию реакции.
Конкуренты в небе.
Однако, как отмечает Владимир Попов, за этой демонстрацией не стоит реальное превосходство в воздухе.
«Финским истребителям тяжело тягаться с нашими, говоря молодежным сленгом, более продвинутыми машинами», — сказал Попов.
Военный эксперт провел детальное сравнение, объяснив, что F/A-18 Hornet является аналогом российского Су-27 — надежным, но уже не новым истребителем.
«Су-27 и F/A-18 Hornet и по возрасту, и по боевым возможностям можно сравнить. Они очень похожи по характеристикам и даже внешнему виду: двухкилевые, два двигателя. Но финский F/A-18 Hornet — истребитель 4-го поколения, и ему тяжело тягаться с более современными российскими истребителями Су-30СМ и Су-35 по боевому потенциалу, возможностям аэродинамики, по возможностям боевого применения», — подытожил Попов.
Этот технический аспект крайне важен для понимания расстановки сил. ВВС Финляндии располагают ограниченным количеством этих самолетов — по данным генерал-майора, работают две эскадрильи. В то время как Россия в приграничных районах имеет на вооружении новейшие модификации истребителей поколения «4++», которые превосходят финские Hornet по всем ключевым параметрам: маневренности, оснащению радаром, вооружению и электронике.