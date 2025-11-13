Ричмонд
Слюсарь: военные отразили атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. По его словам, беспилотники ВСУ ликвидированы в Новошахтинске, Донецке, а также в Миллеровском районе.

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее Слюсарь заявил, что российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области.

