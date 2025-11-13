Слюсарь: военные отразили атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Российские военнослужащие отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. По его словам, беспилотники ВСУ ликвидированы в Новошахтинске, Донецке, а также в Миллеровском районе.
«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.
Ранее Слюсарь заявил, что российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше