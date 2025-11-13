В Ростовской области в ночь на 13 ноября была отражена воздушная атака

Накануне в донском регионе была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей предупредили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В них рекомендовалось проследовать в подвальные помещение или помещения без окон. Напомним, что ранее, в ночь на 12 ноября в Ростовской области силы ПВО ликвидировали восемь БПЛА. Дроны были сбиты в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе.