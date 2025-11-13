В Ростовской области в ночь на 13 ноября была отражена воздушная атака

В ночь на 13 ноября в Ростовской области были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
— Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — говорится в сообщении.
Накануне в донском регионе была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей предупредили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В них рекомендовалось проследовать в подвальные помещение или помещения без окон. Напомним, что ранее, в ночь на 12 ноября в Ростовской области силы ПВО ликвидировали восемь БПЛА. Дроны были сбиты в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе.
